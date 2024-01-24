Представлен телевизор Philips OLED809

Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров моделью Philips OLED809, которая выйдет в размерах 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами OLED EX, разрешением 4K, пиковой яркостью 1300 нит, поддержкой MEMC, VRR 144 Гц и Dolby Vision Gaming, AI-процессором P5 восьмого поколения, поддержкой Ambient Intelligence V3, акустической системой формата 2.1 на 70 Вт (50 Вт для 42-дюймовой версии), ультратонкой черной металлической рамкой, центральной металлической поворотной подставкой с матовой хромированной отделкой и экструдированными металлическими ножками в 77-дюймовой модели. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.