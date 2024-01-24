Представлен телевизор Philips OLED809

Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров моделью Philips OLED809, которая выйдет в размерах 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами OLED EX, разрешением 4K, пиковой яркостью 1300 нит, поддержкой MEMC, VRR 144 Гц и Dolby Vision Gaming, AI-процессором P5 восьмого поколения, поддержкой Ambient Intelligence V3, акустической системой формата 2.1 на 70 Вт (50 Вт для 42-дюймовой версии), ультратонкой черной металлической рамкой, центральной металлической поворотной подставкой с матовой хромированной отделкой и экструдированными металлическими ножками в 77-дюймовой модели. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.

Телевизор Huawei Smart Screen V5 оценили в $2500…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen V5, которая основана на 85-дюймово…
55-дюймовый телевизор Acer G series оценен в $755…
Компания Acer представила в Индии серию телевизоров Acer G series, которая состоит из моделей с диагональ…
Проектор Xgimi Horizon Ultra оценен в 225 тысяч рублей …
Компания Xgimi дала старт российским продажам длиннофокусного проектора Xgimi Horizon Ultra, который обой…
Представлен 85-дюймовый телевизор TCL T7G Max…
Компания TCL пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью TCL T7G Max, которая получила 85-дюймовую …
98-дюймовый телевизор TCL 98UHD870 оценили в 2000 евро…
Компания TCL пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью TCL 98UHD870, которая уже продается в Герм…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X…
Сегодня в центре внимания будет сразу два телевизора Hisense серии UXKQ с диагоналями 65 и 85 дюймов. В и…
75-дюймовый телевизор Thunderbird Peng 6 оценен в $490…
Компания Thunderbird пополнила ассортимент телевизоров линейкой Thunderbird Peng 6, в которую вошли модел…
Пропадает звук на телевизоре Сони, что делать?…
Иногда при включении ЖК-телевизоров Sony владельцы сталкиваются с проблемами в работе звукового оборуд…
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor