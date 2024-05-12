Представлен телевизор Skyworth Coocaa K6 100

Компания Skyworth пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Coocaa K6 100, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 1660 долларов. Новинка характеризуется 100-дюймовой матрицей Mini-LED с 1152 зонами подсветки, кадровой частотой 144 Гц, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 2000 нит, динамической контрастностью 2000000:1, 96% покрытием цветового пространства DCI-P3, четырехъядерной платформой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, звуковой системой формата 2.1.2 суммарной мощностью 66 Вт с 15 звуковыми блоками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB 3.0, HDMI 2.0, USB-A 3.0 и HDMI 2.1, а также портом RJ45.