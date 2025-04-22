Представлен телевизор Skyworth Frame+ TV 110Q9E

Также китайский производитель объявил о скором релизе в России телевизоров серии Skyworth Frame+ TV LN70G, которая состоит из моделей на 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются дисплеем QLED+ 4-го поколения с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, технологией квантовых точек, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, матовым покрытием, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, Flicker Free и Low Blue Light для заботы о зрении пользователей, толщиной всего 30 мм, предустановленной ОС Google TV и акустикой с поддержкой Dolby Atmos. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.