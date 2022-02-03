Представлен телевизор Sony Bravia XR A75K

Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделью Bravia XR A75K 4K OLED, которая выйдет в вариантах с диагональю 65 и 55 дюймов. Новинка характеризуется двумя интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой воспроизведения видео в разрешении 4K, с кадровой частотой до 120 Гц и функциями переменной частоты кадров, когнитивным чипом Sony XR, акустической системой Acoustic Surface Audio с меньшим количеством динамиков, чем у старших моделей, а также предустановленной ОС Google TV с поддержкой Chromecast и Google Assistant. Цена новинок пока не раскрывается, но производитель обещает, что они окажутся дешевле телевизоров Sony A90K и A80K OLED.