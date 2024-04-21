Представлен телевизор TCL 65T7K Mini LED

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделью 65T7K Mini LED, которая основана на 65-дюймовой панели с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется 512 участками подсветки, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 144 Гц, динамической контрастностью 16 000 000:1, статической контрастностью 5000:1, яркостью XDR 1600 нит, 98-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, процессором Lingyao M2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 70-Вт акустической системой и 20-Вт сабвуфером, четырьмя портами HDMI 2.1, разъемами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также портом RJ45. Телевизор уже доступен для покупки на родном для производителя китайском рынке по цене в 605 долларов.

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