Представлен телевизор Thomson Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edition

Компания Thomson пополнила ассортимент телевизоров серией Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edition, которая включает модели диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 120 Гц, 540 участками локального затемнения, пиковой яркостью 1500 нит, контрастностью 100 000:1, отображением 1,1 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, фильтрацией вредного для глаз синего света и отсутствием мерцания, 108-Вт звуковой системой с шестью динамиками, сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и технологии Magic Sound, предустановленной операционной системой Google TV, процессором MediaTek AiPQ с графическим адаптером Mali-G52, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой Chromecast, Apple AirPlay и Google Ассистента. Цена телевизора на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 720 и 1115 долларов соответственно.