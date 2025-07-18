Представлен телевизор Thomson Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edition

Компания Thomson пополнила ассортимент телевизоров серией Masterclass Series Mini-LED Google TV 2025 Edition, которая включает модели диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 120 Гц, 540 участками локального затемнения, пиковой яркостью 1500 нит, контрастностью 100 000:1, отображением 1,1 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, фильтрацией вредного для глаз синего света и отсутствием мерцания, 108-Вт звуковой системой с шестью динамиками, сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и технологии Magic Sound, предустановленной операционной системой Google TV, процессором MediaTek AiPQ с графическим адаптером Mali-G52, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой Chromecast, Apple AirPlay и Google Ассистента. Цена телевизора на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 720 и 1115 долларов соответственно.

Телевизоры TCL теперь поддерживают Dolby Atmos…
Функция Dolby Atmos, упрощающая создание пространственного звука, вскоре появится в некоторых телевизорах…
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316…
Телевизоры сейчас не ограничиваются только выводом эфирной сетки телевизионных каналов, на первый план вы…
Телевизоры Skyworth X85G и Q75G получили функцию ИИ-караоке…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделями X85G и Q75G, главной особенностью которой ст…
Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 3 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 3, которая оценена на д…
Телевизор Hisense 116UX оценили в 30000 евро …
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок топовый телевизор 116UXQ, который обойдется в 25 тысяч дол…
144-Гц телевизор Haier C95 оценен в 1860 долларов…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями C90 и C95, которые получили версии на 55…
85-дюймовый телевизор Samsung Q7F 4K QLED оценили в $1500…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией Q7F 4K QLED, в которую вошли модели размером 43…
100-дюймовый телевизор Skyworth Q79G оценили в 270 тысяч руб…
Компания Skyworth выпустила в российскую продажу телевизор Q79G, который получил 100-дюймовую панель с ра…
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor