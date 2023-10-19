Представлен телевизор Xiaomi TV A Pro 85

Компания Xiaomi пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Xiaomi TV A Pro 85, которая основана на 85-дюймовой матрице с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется углом обзора 178°, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии MEMC, четырехъядерной платформой Cortex-A55 с графическим ускорителем G52 (2EE) MC1, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой DTS, двумя разъемами HDMI (один с ARC), разъемами USB 2.0 и USB 3.0, интерфейсом S/PDIF и сетевым портом. Телевизор уже доступен для покупки в Китае по цене в 820 долларов.

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