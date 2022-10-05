Представлен телевизор Xiaomi TV Q2

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке серию телевизоров Xiaomi TV Q2, в которую вошли модели диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются QLED-матрицами с разрешением 4K, кадровой частотой, глубиной цвета 10 бит, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR-контента и технологии Dolby Vision HQ, стереодинамиками мощностью 30 Вт и поддержкой Dolby Atmos, 4-ядерной платформой MediaTek MTK 9611, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц, двумя интерфейсами USB 2.0, тремя HDMI, разъемом Ethernet, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Google TV. Стоимость новинки составляет 600, 700 и 900 евро соответственно.

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