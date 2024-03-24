Представлен телевизор Xiaomi TV S75 Mini LED

Компания Xiaomi недавно выпустила телевизоры S55 Mini LED и S65 Mini LED, а сегодня была представлена модель Xiaomi TV S75 Mini LED. Новинка характеризуется 75-дюймовой панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision и точностью цветопередачи ΔE ≈ 2, 4-ядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 6, модулем NFC, металлическим корпусом и предустановленной программной оболочкой Xiaomi HyperOS. Цена телевизора пока не объявлена.

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