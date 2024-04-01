Представлен телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Xiaomi TV S85 Mini LED, которая основана на 85-дюймовой матрице с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, яркостью 1200 нит, динамической контрастностью 12000000:1, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, четырьмя динамиками, интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB-A 3.0 и USB-A 2.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой HyperOS. Производитель уже начал прием предварительных заказов на телевизор по цене в 1105 долларов.