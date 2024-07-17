Представлен телевизор со сменными панелями TCL A300 Pro

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров дизайнерской моделью TCL A300 Pro, которая представлена в размерах 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Главной особенностью новинки стал корпус с общей толщиной 27,9 мм и заменяемая рамка. Последние меняются благодаря магнитным креплениям. Пользователи могут выбирать из расцветок Muye Elm, Dawn Wood и Mint Green. Также телевизор характеризуется функциями ИИ для создания картин и демонстрации их в качестве заставки, панелью с технологией Quantum Dot Pro, кадровой частотой 144 Гц, точностью цветопередачи Δ≤0,99, нанокристаллическим антибликовым матовым покрытием, беспроводной акустической системой Audio by Bang & Olufsen 3.1.2 и напольной подставкой со съёмными колёсами. Новинки оценены в Китае по цене в 1240, 1650 и 2205 долларов соответственно.

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