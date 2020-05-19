Представлен "тихий" ПК-корпус Abkoncore Cronos Zero Noise S500

Компания X2 Products представила компьютерный корпус Abkoncore Cronos Zero Noise S500, который может похвастаться наличием звукопоглощающего материала в боковых стенках, верхней панели и на дне. Новинка характеризуется девятью посадочными местами для карт расширения, двумя комплектными 120-мм вентиляторами, поддержкой жидкостной системы охлаждения с 240-мм радиатором, системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5-дюймовых и шести 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 39 см и процессорного кулера высотой 16,8 см. Размеры корпуса равны 205:430:420 мм, а масса – 9 кг. Цена Abkoncore Cronos Zero Noise S500 составляет 60 евро.

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