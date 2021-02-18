Представлен тизер Huawei Mate X2

Компания Huawei выпустила новый постер, демонстрирующий дизайн будущего Huawei Mate X2. Плакат предполагает, что компания решила кардинально не менять дизайн своего будущего складного смартфона, изменив лишь некоторые элементы на корпусе. Напомним, что Huawei Mate X от 2019 года и его обновленная версия под названием Mate Xs от 2020 года имели почти идентичный дизайн. Оба устройства имели один большой дисплей, который можно было сложить пополам. В сложенном виде дисплей остался снаружи устройства. Судя по постеру, который представила компания, дисплей все так же будет использоваться с изгибом во внешнюю сторону, но устройство будет более тонким, легким и привлекательным. Благо, до презентации осталось не так много времени, так что скоро узнаем все детали.

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