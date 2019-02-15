Представлен тонкий планшет Samsung Galaxy Tab S5e

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S5e, толщина которого составила всего 5,5 мм. Новинку оснастили алюминиевым корпусом, 10,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 пикселей, который занимает 81,8% площади передней панели, процессорами Snapdragon 670 или неназванным Exynos, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 13 Мп фронтальной и 8 Мп основной камерами, аккумулятором на 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки, четырьмя динамиками AKG, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, цифровым помощником Bixby 2.0 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Планшет появится в продаже в апреле по цене от 400 долларов.