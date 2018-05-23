Представлен топовой игровой ноутбук Acer Predator Helios 500

Acer представила два новых игровых ноутбука серии Predator Helios — топовую модель Predator Helios 500 с самыми производительными процессорами Intel® Core™ i9 8-го поколения и Predator Helios 300 Special Edition, получивший обновленные компоненты и корпус белого цвета с золотистыми акцентами.

Новинки обеспечивают отличную производительность в VR-приложениях и сохраняют оптимальный температурный режим при любой нагрузке.

Predator Helios 500 построен на базе процессора Intel® Core™ i9 8-го поколения и графики NVIDIA® GeForce® GTX 1070 с возможностью разгона.

Система охлаждения Predator Helios 500 даже при длительной нагрузке поддерживает оптимальный температурный режим.

Predator Helios 300 Special Edition выполнен в белом корпусе с элегантными золотистыми элементами.

Predator Helios 300 Special Edition оснащен 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем с матрицей IPS и частотой вертикальной синхронизации 144 Гц, а так же процессором Intel Core i7 8-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 с возможностью разгона

Основные моменты: