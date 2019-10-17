Представлен треугольный ПК-корпус Jonsbo TR03

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью TR03, которая явно не рассчитана на массового покупателя. Дело в том, что новинка выполнена в необычной треугольной форме. Корпус характеризуется алюминием, закалённым стеклом толщиной 4 мм, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семью посадочными местами для карт расширения, поддержкой видеокарты длиной до 460 мм, трех 3,5 и трех 2,5-дюймовых накопителей, до десяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором формата до 360 мм, процессорного кулера высотой до 175 мм и блока питания длиной до 185 мм. Размеры самого корпуса равны 238:673:595 мм. Цена необычной новинки пока не сообщается.