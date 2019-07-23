Представлен ультрабук Honor MagicBook Pro

Как и ожидалось, бренд Honor представил сегодня ультрабук MagicBook Pro, который оказался легче более компактного MacBook Pro аж на 130 граммов. Новинку оснастили 16,1-дюймовым IPS-дисплеем со 100% охватом цветового пространства sRGB, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250, процессорами Core i5 или Core i7-8565U в зависимости от версии, клавиатурой с подсветкой, выдвижной фронтальной камерой, поддержкой фирменной технологии беспроводной передачи данных Magic-link 2.0, аккумулятором на 56 Втч, одним портом USB-C, тремя USB 3.0 Type-A, а также интерфейсом HDMI. Продажи ноутбука стартуют 29 июля по цене в 800 и 900 долларов. В августе ожидается выход топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ за $1160.