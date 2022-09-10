Представлен ультракороткофокусный 4K-проектор Epson EpiqVision EH-LS800

Компания Epson пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделью EpiqVision EH-LS800, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 3700 евро. Новинка характеризуется поддержкой Google Chromecast и Google Assistant, возможностью проецировать 150-дюймовое изображение с расстояния 285 мм до экрана или 80 дюймов с 230 мм, технологией 3LCD, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), яркостью 4000 люмен, контрастностью 2 500 000:1, 10-битным представлением цвета с воспроизведением 1,07 млрд оттенков, 20-Вт аудиосистемой Yamaha формата 2.1, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, тремя интерфейсами USB 2.0 Type-A и тремя HDMI (HDCP 2.3), 3,5-мм разъемом, игровым режимом с задержкой менее 20 мс, предустановленной ОС Android TV, размерами 695‎:341:156 мм и массой 12,3 кг.

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