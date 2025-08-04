Представлен ультракороткофокусный проектор LG CineBeam S

Компания LG пополнила ассортимент ультракороткофокусных мини-проекторов моделью CineBeam S (PU615U), которая получила трёхканальный лазерный RGB-источник света с яркостью до 500 ANSI люмен. Новинка характеризуется проекцией картинки разрешением 4K на экран диагональю 100 дюймов, 154% покрытием цветовой палитры DCI-P3, динамической контрастностью 450 000:1, поддержкой режима Filmmaker и HDR10, автоматической калибровкой изображения, коррекцией цвета стены, интеллектуальным масштабированием, программной оболочкой webOS24, приложениями потоковых сервисов, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя интерфейсами USB-C, портом HDMI eARC и габаритами 160:160:110 мм. Цена проектора на дебютном британском рынке составляет 1100 фунтов стерлингов.