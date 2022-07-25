Представлен умный дисплей Xiaomi Smart Home Screen 6

Компания Xiaomi начала принимать предзаказы на умный дисплей Smart Home Screen 6, который предназначен для управления устройствами в умном доме. Новинка характеризуется 5,45-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, взаимодействием со специальным приложением на смартфоне или с голосовым ассистентом Xiao AI, 2-Мп камерой для видеотелефонии и распознавания лиц, поддержкой Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, управлением работой 3000 различных устройств, отображением времени, даты и другой информации, размерами 148,2:142,9:33,5 мм и откидной подставкой. Цена дисплея составляет 50 долларов.