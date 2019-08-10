Представлен умный телевизор Honor Smart Screen

Компания Honor и Huawei представили свой первый умный телевизор Smart Screen, который преподносится как одна из главных новинок китайского гиганта в этом году. Телевизор характеризуется операционной системой HarmonyOS, 55-дюймовой матрицей, занимающей 94% площади передней панели, разрешением 4К, углами обзора 178°, яркостью 400 кд/кв.м, охватом 87% цветового пространства NTSC, толщиной в 6,9 мм, четырехъядерной платформой Hongjun 818 с графикой Mail-G51 и нейронным процессором HiSilicon Hi3516DV300, шестью громкоговорителями мощностью по 10 Вт, а также выдвижной камерой, которая имеется в Pro—версии. Honor Smart Screen появится в продаже в Китае уже 15 августа по цене 537 долларов, а Honor Smart Screen Pro оценен в 679 долларов.