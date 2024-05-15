Представлен условно новый планшет HMD T21

Сегодня, сразу после релиза нового защищённого смартфона HMD XR21, о котором вчера появилось очень много интересной информации, в релиз выходит и новый планшет от компании HMD под названием HMD T21. Собственно, стоит сразу уточнить, что как и в случае со смартфоном, это переименованное устройство компании Nokia — речь идёт о планшете Nokia T21, который был выпущен в сентябре 2022 года. Характеристики нового планшета HMD T21 полностью совпадают с оригиналом, а единственное отличие заключается в предустановленной операционной системе Android 13. Да, до Android 14 планшет пока что не дорос. Планшет HMD T21 при этом оснащён 10,4-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 1200x2000 пикселей, поддержкой активного стилуса и соотношением сторон 5:3 (довольно необычное решение, но, вероятно, для определённых задач это даже удобнее).

Внутри процессора установлен процессор Unisoc T612, ещё у него есть две камеры по 8 Мп каждая, а также аккумулятор ёмкостью 8200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. HMD также обещает два гарантированных обновления программного обеспечения и четыре года обновлений безопасности, но это немного странно звучит, ведь уже сейчас планшет выходит на устаревшей версии операционной системы. Более того, на текущий момент планшет HMD T21 представлен в единственном цвете «Чёрная сталь» и конфигурации 4/128 ГБ за 300 евро. Других вариантов комплекта у планшета нет, что вполне ожидаемо — это представитель начального сегмента.