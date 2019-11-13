Представлен высокопроизводительный портативный компьютер VAIO S15 All Black Edition

Бренд VAIO представил новый ноутбук S15 All Black Edition с 15,6-дюймовым экраном и ОС Windows 10 Pro. Новинка обладает разрешением Ultra HD/4K — 3840 на 2160 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i9-9980HK поколения Coffee Lake. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 5,5 часа. Габариты составляют 361,4 * 254,3 * 22,0–26,0 мм, вес — 2,25 кг. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.1. Приобрести ноутбук можно в черном цвете.