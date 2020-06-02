Представлен вогнутый 144-герцевый монитор HP X24c

Компания HP представила монитор X24c, который ориентирован на работу в составе игровых систем. Новинка характеризуется 23,6-дюймовой вогнутой VA-панелью с кривизной 1500R, разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 12 000 000:1, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 4 мс (GtG),72% охватом цветового палитры NTSC, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для плавной игры, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.