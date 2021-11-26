Представлен вогнутый 200-Гц монитор MSI Optix MAG301CR3

Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG301CR3, который получил вогнутую 29,5-дюймовую VA-панель с радиусом кривизны 1500R. Новинка характеризуется разрешением 2560:1080 пикселей, яркостью 300 нит, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 110% sRGB, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя HDMI 2.0b, разъемом USB Type-C, концентратором USB 3.2 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.