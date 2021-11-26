Представлен вогнутый 200-Гц монитор MSI Optix MAG301CR3

Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG301CR3, который получил вогнутую 29,5-дюймовую VA-панель с радиусом кривизны 1500R. Новинка характеризуется разрешением 2560:1080 пикселей, яркостью 300 нит, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 110% sRGB, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя HDMI 2.0b, разъемом USB Type-C, концентратором USB 3.2 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG301CR3
Монитор LG UltraFine Display OLED Pro оценен $4000…
Монитор LG UltraFine Display OLED Pro оценен $4000Компания LG пополнила ассортимент мониторов 32-дюймовой моделью UltraFine Display OLED Pro, которая оцене…
ViewSonic представила 32-дюймовые мониторы серии ELITE …
ViewSonic представила 32-дюймовые мониторы серии ELITE Компания ViewSonic объявила о выпуске трех мониторов серии ELITE. Модели ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG п…
Вогнутый монитор HP M34d оценен в 530 долларов…
Вогнутый монитор HP M34d оценен в 530 долларовКомпания HP пополнила ассортимент вогнутых мониторов моделью M34d, которая получила VA-матрицу разрешение…
Представлен 144-Гц монитор Gigabyte G34WQC A …
Представлен 144-Гц монитор Gigabyte G34WQC A Компания Gigabyte представила геймерский монитор G34WQC A, который получил 34-дюймовую VA-панель с разреш…
Luna Display теперь может превратить ваш iPad во второй экра…
Luna Display теперь может превратить ваш iPad во второй экраLuna Display от Astropad - это удобный способ превратить iPad или другой Mac в беспроводной внешний монит…
Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K …
Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K ViewSonic объявила о скором запуске нового 32-дюймового игрового монитора 4K с частотой 144 Гц в форме Vi…
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-мон…
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монТестируемый сегодня монитор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A был анонсирован в рамках закрытой презентации на вы…
TCL CSOT планирует выпустить 32-дюймовый игровой 4K монитор …
TCL CSOT планирует выпустить 32-дюймовый игровой 4K монитор Компания TCL China Star Optoelectronics Technology недавно объявила о планах выпустить 32-дюймовую изогну…
Обзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор Predator X25. Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторовОбзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor