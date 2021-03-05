Представлен вогнутый монитор MSI Optix MAG272CQP

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG272CQP, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с радиусом кривизны 1500R. Новинка также характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс (MPRT), кадровой частотой 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, системой Night Vision для лучшего отображения темных участков, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним разъемом DP 1.2 и двумя HDMI 2.0, концентратор USB 3.2. Gen1, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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