Представлен вогнутый монитор ViewSonic VX2418C

Компания ViewSonic представила геймерский монитор VX2418C, который получил 24-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, 72% охватом цветовой палитры NTSC и 102% sRGB, технологиями Blue Light Filter и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, 2-Вт стереодинамиками, разъемами HDMI 1.4 и DisplayPort, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой угла наклона до 25 градусов. Цена монитора составляет 225 евро.