Представлен защищенный компактный смартфон Ulefone Armor X10

Ulefone представила самый компактный защищенный смартфон Ulefone Armor X10 с 5,45-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 720 x 1440 пикселей. Телефон имеет следующие размеры: 158,2 x 76,7 x 14,6 мм и вес 256 граммов.

Ulefone Armor X6 соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810G, а также имеет степень защиты IP69K. Телефон устойчив к царапинам и ударам, смартфон выдерживает падения с высоты 1,5 метра на твердую поверхность. Ulefone Armor X10 построен на базе платформы MediaTek Helio A22. На борту 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Телефон оснащен основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 5180 мАч, что позволяет работать более 12 часов. Кроме того, Armor X10 оснащен стереодинамиками, двухдиапазонным Wi-Fi и модулем NFC.

Цена смартфона Ulefone Armor X10 составляет 130 долларов.