Представлен защищенный планшет Dell Latitude 7230 Rugged Extreme

Компания Dell пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Latitude 7230 Rugged Extreme, которая станет доступна для покупки в конце года. Новинка характеризуется сертификацией MIL-STD 810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP65, работой в диапазоне температур от –29 до +63 градусов Цельсия, чипами Intel Alder Lake, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 12-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и яркостью в 1200 кд/м2, 11-Мп камерой, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, модемом 5G или 4G в зависимости от конфигурации, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним USB-A, слотом для карты microSD, разъемами RJ45, HDMI и RS-232, сканером штрихкодов, разъёмом для подключения фирменных аксессуаров, двумя заменяемыми батареями по 36,5 Вт и массой 1,26 кг.