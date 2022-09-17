Представлен защищенный планшет Durabook R8 Tablet

Компания Durabook Americas пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью R8 Tablet, которая оценена в 1250 долларов за базовую версию.

Новинка характеризуется прочностью по стандартам MIL-STD-810H, ANSI/UL C1D2 и MIL-STD-461G, защитой от воды и пыли (степень IP66), 8-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, яркостью до 800 кд/м2, поддержкой стилуса и работы в перчатках, чипами Intel Core i5-1230U, Core i7-1250U или Pentium Gold 8500, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, 2-Мп и 8-Мп камерами, интерфейсами USB-C и Thunderbolt 4, слотом для карт microSD, разъёмом для док-станции, опциональными портами, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluoetooth 5.2, а также съемной батареей с автономностью до 8 часов.