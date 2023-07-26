Представлен защищенный планшет Oukitel RT6

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Oukitel RT6, который может похвастаться батареей ёмкостью 20000 мАч. Новинка также характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и яркостью 400 кд/кв.м, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek MT8788 с тактовой частотой до 2 ГГц, предустановленной операционной системой Android 13, поддержкой сотовой связи LTE и специальной подставкой, которая может использоваться как ручка для переноски. Цена планшета составляет 253 доллара.

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