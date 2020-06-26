Представлен защищенный планшет Panasonic Toughbook A3

Компания Panasonic представила защищенный планшет Toughbook A3, который появится в продаже в августе по цене в 1310 евро. Новинка характеризуется корпусом массой 885 г и толщиной 16,4 мм, защитой по стандарту MIL-STD-810H и IP65, 10-дюймовым экраном с разрешением Full HD и максимальной яркостью 800 кд/м2, пятью физическими настраиваемыми клавишами, довольно старой восьмиядерной платформой Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, модемом 4G, фронтальной и основной камерами на 5 и 8 Мп, двумя батареями ёмкостью по 3200 мАч с возможностью установки аккумуляторов по 5580 мАч каждая, портами USB и USB-C, поддержкой двух SIM-карт и дополнительных модулей, вроде сканера штрих-кодов или еще одного USB-порта.

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