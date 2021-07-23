Представлен защищенный планшет Panasonic Toughbook G2

Компания Panasonic пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Toughbook G2 2-в-1, которая оценена в 3000 долларов за базовую версию. Новинка характеризуется предустановленной ОС Windows 10, 10,1-дюймовым экраном с максимальной яркостью 1000 кд/м2, чипами Intel Core i5 и Core i7, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, временем автономной работы до 18,5 часа, поддержкой подключаемой клавиатуры, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, слотами для двух SIM-карт, тремя модульными слотами расширения для тепловизионной камеры, сканера штрих-кода или быстросъемного SSD, а также совместимостью с док-станциями для Toughbook 20 и G1.

Комментарии и отзывы Panasonic Toughbook G2
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