Представлен защищенный планшет Ulefone Tab R8 5G

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Ulefone Tab R8, которая среди прочего получила 8-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 8800 мАч. Новинку также оснастили тыльной камерой разрешением 48 Мп, поддержкой NFC, защитой в соответствии со степенями IP69K и IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810G, а также настраиваемым дизайном. Последнее предполагает возможность добавить такие дополнительные модули, как эндоскоп, рация, слот расширения, ночное видение, сканер штрих-кодов, ночное видение и другие. Цена и остальные подробности об устройстве будут объявлены позже.