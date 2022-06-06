Представлен защищенный смартфон IIF150 Air1 Pro

Сетевые источники сообщают о выходе защищенного смартфона IIF150 Air1 Pro, который обойдется первым покупателям в 140 долларов. Новинка характеризуется корпусом из сплава магния и титана, толщиной 11,35 мм, массой 272 грамма, 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 20 Мп (ИК-камера ночного видения) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой в соответствии со степенью IP69K и американским стандартом MIL-STD-810G, а также предустановленной ОС Android 12.

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