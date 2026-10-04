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Представлен защищенный смартфон Kyocera Digno BX4

Компания Kyocera представила корпоративный защищенный смартфон Digno BX4, который появится в японской продаже через оператора SoftBank. Новинку оснастили 6,1-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом с размерами 74:156:9,9 мм и массой 185 граммов, четырьмя крупными обновлениями ОС Android, сертификацией безопасности Google Android Enterprise Recommended, функцию управления мокрыми пальцами и в перчатках, дактилоскопическим сенсором, функцией распознавание лица, 3,5-мм гнездом для наушников, модулем NFC с поддержкой FeliCa, защитой от воды и пыли, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.

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