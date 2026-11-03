Apple не может удовлетворить спрос на iPhone Duo

Генеральный директор компании Apple Джон Тернус пока не может назвать сроки устранения дефицита складного iPhone Duo — в интервью Reuters он заявил, что компания прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее поставить устройство максимальному числу покупателей, однако на данный момент не может спрогнозировать, когда предложение сравняется со спросом. Apple представила свой первый складной смартфон в прошлом месяце. Устройство поступило в продажу по цене 1999 долларов и получило внешний экран диагональю 5,4 дюйма и внутренний дисплей на 7,6 дюйма. Предзаказы на iPhone Duo быстро закончились, а некоторые покупатели, согласно прогнозам, получат свои устройства только в 2027 году. Кроме того, на старте продаж в розничных магазинах Apple была доступна лишь ограниченная партия смартфонов.

В разговоре с Reuters Тернус также прокомментировал сообщения о случаях повреждения экранов iPhone Duo. По его словам, подобная проблема затронула«очень небольшую долю устройств, возвращённых покупателями — Apple заменяет смартфоны с такими повреждениями. При этом уже несколько месяцев компания сталкивается с перебоями в цепочках поставок и ростом стоимости оперативной памяти. Это привело к повышению цен на продукцию Apple, в том числе на стартовую стоимость iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Но даже несмотря на отсутствие базового iPhone 18 в последнем поколении смартфонов, Apple зафиксировала рекордную выручку от продаж iPhone в последнем квартале.