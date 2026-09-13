Samsung Galaxy A55 получил бета-версию Android 17

Компания Samsung объявила о выпуске первой бета-версии фирменной оболочки One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A55. Пока апдейт распространяется только в Южной Корее, но в скором времени к программе тестирования будут добавлены другие регионы. Само обновление с номером прошивки A556SKSUAZZI1 занимает 2,13 ГБ. Оно привносит измененный интерфейс и новые функции.

Напомним, что выпущенный больше двух лет назад Galaxy A55 5G оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, корпусом с металлической рамой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA 2, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56” и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро). Изначально смартфон поставлялся с операционной системой Android 14 и фирменной прошивкой One UI 6.1. Аппарат будет обновляться вплоть до Android 18.