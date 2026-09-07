Компактный ридер iReader Tango2S оценен в 255 долларов

Компания iReader начала принимать предварительные заказы на электронную книгу Tango2S, которая была предварительно представлена несколько дней назад. Новинка обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 255 долларов. Старт продаж запланирован на 8 сентября. Новинку оснастили 5,84-дюймовым черно-белым E Ink Carta 1300 экраном с разрешением 1648:842 точки и плотностью пикселей 300 PPI. Остальные параметры до сих пор не раскрыты. Утверждается, что Tango2S компактнее предшественника Tango2, который имеет в своем оснащении 6,13-дюймовый дисплей Carta 1300, корпус с размерами 159,5:80:7,9 мм и массой 157 граммов, поддержку 30 к/с, динамик, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, восьмиядерный чипсет, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также батарею ёмкостью 3900 мАч.