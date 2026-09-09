OPPO A7 Pro получил батарею на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A7 Pro, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 1400 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6360 MAX с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 50-Мп основной камерой 25-мм оптикой, 8-Мп фронтальной камерой, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 5G, модулем NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также корпусом толщиной 8,80 мм и массой 205 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 325 и 370 долларов соответственно.