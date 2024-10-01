Представлен защищенный смартфон Motorola ThinkPhone 25

Компания Motorola пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью ThinkPhone 25, которая отличается текстурированной тыльной панелью в стиле ноутбуков ThinkPad от Lenovo (китайский гигант владеет Motorola). Новинка также может похвастаться ThinkShield Security, расширенной до трех лет гарантией, Moto AI, обновлениями ОС на протяжении пяти лет, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD 810, функцией Smart Connect для быстрой обмена файлами с компьютерами Lenovo и возможностью использовать смартфон как веб-камера для ПК.

ThinkPhone 25 получил 6,36-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2670:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит и стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4310 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3, WiFi 6E и NFC, два стереодинамика с Dolby Atmos, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп. Смартфон появится в продаже в ноябре по цене в 450 фунтов стерлингов.
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