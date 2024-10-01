Представлен защищенный смартфон Motorola ThinkPhone 25

ThinkPhone 25 получил 6,36-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2670:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит и стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4310 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.3, WiFi 6E и NFC, два стереодинамика с Dolby Atmos, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп. Смартфон появится в продаже в ноябре по цене в 450 фунтов стерлингов.