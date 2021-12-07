Представлена 75-дюймовая версия Redmi Smart TV X 2022

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серии Redmi Smart TV X 2022 версией диагональю 75 дюймов. Её цена составляет 785 долларов. Ранее в Китае были выпущены модели на 55 и 65 дюймов за 420 и 545 долларов.

Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, типичным временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветовой палитры P3, поддержкой FreeSync Premium, Dolby Vision и MEMC, четырьмя динамиками, двумя звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, процессором MediaTek MTK 9650, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами.
Комментарии и отзывы Redmi Smart TV X 2022
Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров Tizen…
Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров TizenSamsung объявила, что выходит на арену облачных игр, предлагая платформу Tizen Smart TV. Эта новость появ…
Samsung продала 1 миллион телевизоров The Frame в 2021 году…
Samsung продала 1 миллион телевизоров The Frame в 2021 годуSamsung объявила, что продала 1 миллион телевизоров The Frame в 2021 году, это первый случай, когда Samsu…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и An…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AnПлатформа Android используется на разных типах устройств, позволяя расширить привычный набор возможностей…
Новый телевизор Xiaomi TV ES50 2022 с поддержкой HDR и Dolby…
Новый телевизор Xiaomi TV ES50 2022 с поддержкой HDR и DolbyXiaomi анонсировала новый телевизор ES50 2022 в Китае, предлагающий множество функций. Устройство поддерж…
Представлены 4К-телевизоры Honor Smart Screen X2…
Представлены 4К-телевизоры Honor Smart Screen X2Компания Honor пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Smart Screen X2 с панелями на 43, 55 …
Представлены две модели Redmi Smart TV X 2022…
Представлены две модели Redmi Smart TV X 2022Сегодня были представлены две модели телевизоров Redmi Smart TV X 2022 - 55 дюймов и 65 дюймов - обе с ди…
Samsung привнесла искусство YellowKorner в Frame TV…
Samsung привнесла искусство YellowKorner в Frame TVSamsung объявила о новом партнерстве с YellowKorner, чтобы привнести их искусство на свой Frame TV, ряд п…
Интернет-ТВ-приставка для телевизора…
Интернет-ТВ-приставка для телевизораФункциональность техники и устройств постоянно улучшается. Именно поэтому сегодня любимые фильмы и сер…
Лучший телевизор. Samsung UE50TU7090UЛучший телевизор. Samsung UE50TU7090U
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor