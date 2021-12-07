Представлена 75-дюймовая версия Redmi Smart TV X 2022

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серии Redmi Smart TV X 2022 версией диагональю 75 дюймов. Её цена составляет 785 долларов. Ранее в Китае были выпущены модели на 55 и 65 дюймов за 420 и 545 долларов.

Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления изображения 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, типичным временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветовой палитры P3, поддержкой FreeSync Premium, Dolby Vision и MEMC, четырьмя динамиками, двумя звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, процессором MediaTek MTK 9650, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами.