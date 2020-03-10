Представлена ATX-плата MSI B450M Bazooka Max WiFi

Компания MSI представила материнскую плату B450M Bazooka Max WiFi, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется типоразмером ATX, двумя слотами PCIe x16, тремя слотами PCIe x1, четырьмя слотами для модулей памяти, двумя слотами M.2 с радиаторами для SSD, шестью портами SATA 6 Гбит/с для накопителей, двумя портами USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-С), четырьмя портами USB 3.2 Gen1 (Type-A), модулями проводного и беспроводного сетевого подключения, звуковой подсистемой Audio Boost 4 на кодеке Realtek ALC1220, оптическим интерфейсом S/PDIF, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также поддержкой подсветки Mystic Light. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.