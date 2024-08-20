Представлена Bluetooth-колонка Marshall Emberton III

Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Marshall Emberton III, которая появится в европейской продаже 26 августа по цене в 180 евро. Новинка характеризуется «уникальной технологией направленного стереозвука» True Stereophonic от Marshall, технологией Dynamic Loudness для интеллектуального регулирования звука в зависимости от уровня громкости и воспроизведения насыщенных басов и чистых верхов на любой громкости, микрофоном для телефонных звонков, поддержкой Auracast для одновременного подключения нескольких устройств, защитой от дождя и грязи в соответствии со степенью IP67, автономностью до 32 часов и поддержкой технологии Bluetooth LE Audio.

Саундбар Hisense HS3100 оценен в 20 тысяч рублей …
Компания Hisense выпустила на российский рынок саундбары Hisense HS3100 и HS5100, которые уже доступны дл…
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505…
Несмотря на распространение стриминговых сервисов, классическое радиовещание еще рано списывать со счетов…
Доступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-…
Саундбар в отличие от традиционной схемы с двумя отдельными колонками при выборе акустики для ПК можно уд…
Представлена беспроводная колонка Edifier M125…
Компания Edifier пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Edifier M125, которая оце…
Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации…
Современные телевизоры уже давно не ограничиваются только эфирной сеткой, они стали центром мультимедийны…
Представлена беспроводная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Bluetooth Speaker, цена и дата нача…
Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Lenco LS-101 оснащен двумя внешними динамиками, позволяя наслаж…
Недорогие 2.0 колонки для ПК. Обзор SVEN SPS-702…
Детально рассмотрим акустику SVEN SPS-702, выполненную в формате 2.0. Относится к недорогому ценовому се…
Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101 Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101
Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50
Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio DuetВиниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet
Недорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTROНедорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTRO
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor