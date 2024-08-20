Представлена Bluetooth-колонка Marshall Emberton III

Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Marshall Emberton III, которая появится в европейской продаже 26 августа по цене в 180 евро. Новинка характеризуется «уникальной технологией направленного стереозвука» True Stereophonic от Marshall, технологией Dynamic Loudness для интеллектуального регулирования звука в зависимости от уровня громкости и воспроизведения насыщенных басов и чистых верхов на любой громкости, микрофоном для телефонных звонков, поддержкой Auracast для одновременного подключения нескольких устройств, защитой от дождя и грязи в соответствии со степенью IP67, автономностью до 32 часов и поддержкой технологии Bluetooth LE Audio.