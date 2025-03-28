Представлена ТВ-приставка Xiaomi TV Box S (3rd Gen)

Компания Xiaomi представила на международном рынке телевизионную приставку TV Box S (3rd Gen), которая получила поддержку видео в разрешении 3840:2160 точек с технологиями Dolby Vision и HDR10+. Новинка оснащается 4-ядерным чипом ARM с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой ARM G310 V2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos и DTS:X, предустановленной операционной системой Google TV, Bluetooth-пультом с голосовым управлением, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 2.0, а также корпусом с габаритами 97:97:17 мм и массой 91,2 грамма. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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