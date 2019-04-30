Представлена акустическая система Creative Pebble Plus

Creative Technology объявляет о выпуске новой акустической системы с питанием от USB – Creative Pebble Plus формата 2.1. Отличие от предыдущей версии – это новый отдельный сабвуфер для отличных басов. Двухдюймовые мембраны, воспроизводящие средние частоты, расположены под углом в 45 градусов для оптимального распространения звука. И теперь это дополняется новым четырёхдюймовым сабвуфером, что значительно расширяет диапазон по сравнению с прошлой моделью Creative Pebble!

Для работы Creative Pebble Plus хватит USB порта, отдельная розетка не нужна. Устройства подключаются к колонкам через 3.5мм линейный вход. Управление колонками находится на передней панели одной из них для быстрого и лёгкого доступа. Creative Pebble Plus будет доступна в июле по цене 3990 рублей.