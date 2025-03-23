Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theater

Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.1.4, которая получила номинальную и пиковую мощность 150 Вт и 700 Вт соответственно. Новинка характеризуется акустической системой формата 7.1.4 с семью основными каналами, одним сабвуфером и четырьмя каналами объёмного звучания, диапазоном частот от 22 Гц до 20 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, HDMI-выходом (eARC), HDMI-входом, оптическим входом, коаксиальным входом и USB-интерфейсом. Цена и дата начала продаж акустики будут объявлены позже.

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