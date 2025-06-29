Представлена беспроводная колонка Commo Stage 5 от Яндекс Фабрики

Яндекс Фабрика объявила о выпуске портативных Bluetooth-колонок Commo Stage 5 и Stage 30, которые оценены в 3490 и 6990 рублей соответственно. Первая модель характеризуется защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67, компактностью, выходной мощностью 5 Вт, широкополосным громкоговорителем и пассивным излучателем, встроенным микрофоном и автономностью до 10 часов. Commo Stage 30 отличается мощностью 30 Вт, низкочастотным динамиком и высокочастотным драйвером, а также временем автономной работы до 15 часов. Колонки можно объединить в стереопару или многоканальную систему с десять устройствами. Также пользователь может выбирать из черной, серо-зеленой, лавандовой и льняной расцветок.