Представлена беспроводная колонка DIGMA S -36

DIGMA запустил в продажу новую беспроводную акустическую систему S-36. Помимо мощных стереодинамиков в колонке реализована функция TWS, для связки двух колонок в одну аудиосистему. Беспроводная акустическая система DIGMA S -36 работает в стерео-режиме 2.1. В колонке установлено два динамика 5 Вт каждый, а также сабвуфер на 15 Вт. Диаметр составляет 60 мм для малых динамиков и 85 мм для сабвуфера. Широкий диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 КГц. Качество звука ничем не уступает аналогам от именитых производителей.

Большая батарея на 3400 mAh позволит слушать музыку без перерыва до 12 часов подряд. Легко подзарядить систему позволит стандартный microUSB-порт. В комплектацию входят: само устройство, microUSB-кабель, аудио-кабель (3.5 мм), руководство пользователя.