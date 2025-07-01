Представлена беспроводная колонка Marshall Middleton II

Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Middleton II, которая появится в европейской продаже 15 июля по цене в 300 евро. Новинка характеризуется улучшенным по сравнению с прошлым поколением звучанием, фирменной технологией True Stereophonic для многонаправленного 360-градусного звука, поддержкой стандарта беспроводной передачи LE Audio, предлагающего лучшее энергопотребление, автономностью до 30 часов (было 20 часов), возможностью работы как портативного аккумулятора, ремнём для переноски, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67, микрофоном для звонков в режиме громкой связи, индикатором заряда, физическими кнопками управления сверху, среди которых есть элементы регулировки низких и высоких частот, а также фирменным мобильным приложением.

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